События

17:04 06.11.2021

В Средиземное море вошло американское судно гидроакустической разведки

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В Средиземное море вошло американское судно гидроакустической разведки

Американское судно HOS Red Rock, которое используется ВМС США в качестве носителя опытовой системы гидроакустической разведки SURTASS-E, зашло в акваторию Средиземного моря, следует из данных международной системы слежения за кораблями (AIS).

Оператор судна компания Hornbeck Offshore имеет долгосрочный контракт с Командованием морских перевозок ВМС США на предоставление услуг американским военным по слежению за подводными лодками вероятного противника на общую сумму около $40 млн.

Операции судна, которое предназначено для выполнения задач в целях нефтегазовой индустрии в прибрежных районах, уже ранее фиксировались в Северной Атлантике, в том числе на линии противолодочной обороны НАТО между Гренландией, Исландией и Великобританией (GIUK), на которой размещена гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS (Sound Surveillance System), около Бермудских островов вблизи восточного побережья США, а также вблизи Англии в проливе Ла-Манш.

Вся система модернизированной системы гидроакустической разведки SURTASS-E (Surveillance Towed Array Sensor System Expeditionary) за исключением устройства выборки и постановки буксируемой антенны, состоит из отдельных модулей, каждый из которых помещается в стандартный ISO контейнер и размещается непосредственно на палубе судна. Всего таких контейнеров семь. В них находится все оборудование системы, включая пост обработки информации, поступающей с антенны и пост связи для передачи полученных данных по спутниковому каналу связи.

Теги: #сша #судно #средиземное_море
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