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16:43 06.11.2021

Первый экипаж китайской национальной космической станции полностью восстановился после возвращения на Землю - CMSA

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Первый экипаж китайской национальной космической станции полностью восстановился после возвращения на Землю - CMSA

Тайконавты первой пилотируемой миссии на строящейся национальной космической станции Китая "Шэньчжоу-12" прошли курс восстановления после трёхмесячного нахождения в космосе и вновь адаптировались к земным условиям, сообщило в субботу Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA).

"Не Хайшэн, Тан Хунбо и Лю Бомин, задействованные в первой пилотируемой миссии на Китайской космической станции, прошли период изоляции и восстановления и в данный момент возвращаются к нормальной жизни", - говорится в сообщении CMSA.

По информации управления, после возвращения, тайконавты прошли курс реадаптации к земным условиям, физиологические свойства организма приведены в норму. Отмечается также, что на основе физиологических тестов получены результаты действия мер противодействия влиянию микрогравитации на организм человека.

Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12" прибыл на строящуюся китайскую космическую станцию 17 июня. Миссия трех тайконавтов продолжалась 91 день, они вернулись на Землю 17 сентября.

В настоящее время на станции находится экипаж миссии "Шэньчжоу-13", прибывший 18 октября. В его составе командир корабля Чжай Чжиган, женщина-тайконавт Ван Япин и тайконавт Е Гуанфу, для которого это первый полет в космос. Экипаж будет работать на орбите шесть месяцев. Этот полет станет самым длительным в истории китайской космонавтики.

Во время своего пребывания на орбите тайконавты совершат 2-3 выхода в открытый космос, проведут ряд научных исследований.

С начала реализации в Китае программ пилотируемой космонавтики совершен 21 полет с тайконавтами.

Теги: #космос #китай
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