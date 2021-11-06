В воскресенье в Украине без существенных осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь

В ближайшие сутки в Украине будет преобладать повышенный фон атмосферного давления, лишь к Карпатам днем приблизится атмосферный фронт, сообщил Укргидрометцентр.

В воскресенье в Украине без существенных осадков, лишь в Карпатском регионе днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в Прикарпатье до 6° мороза, на юге страны местами 5-7° тепла; днем 7-12°, в южной части до 15°.

В Киеве в воскресенье без существенных осадков; температура ночью 2-4° тепла, днем около 10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 07 ноября самая высокая температура днем была 15,8 в 2010г., самая низкая ночью -15,0 в 1888г.

В понедельник в центральных, ночью также в северных и западных областях Украины, днем и в Карпатском регионе местами небольшие дожди (ночью в Карпатах умеренный дождь и мокрый снег); на остальной территории без осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, на западе страны 4-9° тепла; в южной части ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в ночь на понедельник местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 10-12°.