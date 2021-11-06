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15:24 06.11.2021

Неизвестные напали на депутата одной из ОТГ Херсонской области, за его жизнь борются врачи – полиция

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Неизвестные напали на депутата одной из ОТГ Херсонской области, за его жизнь борются врачи – полиция

Полицейские расследуют обстоятельства нанесения телесных повреждений депутату одной из объединенных территориальных громад (ОТГ) Херсонщины, сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Мужчина в тяжелом состоянии в медицинском учреждении, за его жизнь борются врачи", - отмечается в сообщении.

В пригороде Одессы неизвестные "остановили автомобиль супругов, напали на него и нанесли телесные повреждения водителю и пассажирке".

Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время начато досудебное расследование. Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

В свою очередь интернет-издание Думская пишет, что пострадавший - депутат Мирненской ОТГ, крупный аграрий.

 

Теги: #нападение #полиция #одесская_область #депутат
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