События

14:54 06.11.2021

Не менее 90 человек погибли в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне

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По меньшей мере 92 человека погибли в результате взрыва, произошедшего при столкновении бензовоза и грузовика в столице Сьерра-Леоне Фритауне, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на вице-президента Мухаммеда Джалло.

Кроме того, в больницы госпитализированы еще 88 человек, получивших ранения и травмы.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в одном из районов столицы Сьерра-Леоне. Власти не исключили, что число жертв может достичь 100 человек.

Теги: #взрыв #сьерра_леоне #жертвы
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