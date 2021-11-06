Не менее 90 человек погибли в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне
По меньшей мере 92 человека погибли в результате взрыва, произошедшего при столкновении бензовоза и грузовика в столице Сьерра-Леоне Фритауне, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на вице-президента Мухаммеда Джалло.
Кроме того, в больницы госпитализированы еще 88 человек, получивших ранения и травмы.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел в одном из районов столицы Сьерра-Леоне. Власти не исключили, что число жертв может достичь 100 человек.