В Прикарпатье спасатели нашли потерявшегося в горах ребенка – ГСЧС

Спасатели Ворохтянского поисково-спасательного отделения вечером 5 ноября нашли ребенка, который потерялся во время спуска с горы Хомяк в Ивано-Франковской области, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Около 16:55 мальчик дозвонился спасателям, набрав номер экстренного вызова. В 18:38 спасатели Ворохтянского поисково-спасательного отделения нашли заблудившегося ребенка, состояние удовлетворительное, сопровождают к родителям", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Как сообщалось, 12-летний мальчик потерялся днем в пятницу. Около 14:00 во время спуска с горы он отстал от родителей, с которыми приехал на отдых из Мариуполя. Для проведения поисково-спасательных работ были привлечены спасатели поисково-спасательных отделений пгт Ворохта и Яремче.