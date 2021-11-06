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12:36 06.11.2021

Зеленский в годовщину освобождения Киева от нацистских оккупантов почтил память погибших защитников столицы

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Зеленский в годовщину освобождения Киева от нацистских оккупантов почтил память погибших защитников столицы

Президент Украины Владимир Зеленский в день 78-й годовщины освобождения Киева от нацистских оккупантов возложил цветы в зале памяти Памятника – музея освобождения Киева, расположенном на территории Национального музея-заповедника "Битва за Киев в 1943 году" в селе Новые Петровцы Киевской области.

"Освобождение Киева – это история безграничного безразличия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов", – отметил Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Он напомнил, что по официальным данным, потери в битве за Днепр составляют 417 тысяч погибших. В боях за Киев пало до 240 тысяч солдат и офицеров. Но согласно подсчетам ряда историков, общее число погибших как минимум вдвое больше, ведь мобилизованных через полевые военкоматы часто не брали на военный учет, чтобы не ухудшать статистику потерь.

"Даже не одетые в форму и крайне плохо вооруженные, сотни тысяч наших предков были брошены в бой за освобождение Киева. На верную смерть. Мы никогда не забудем, какой ценой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от нацистских оккупантов", – подчеркнул Зеленский.

"Вечная память и слава всем, кто освободил Киев от нацистских захватчиков", – добавил он.

Глава государства также пообщался с ветеранами боевых действий на востоке Украины и поручил главе Киевской областной государственной администрации Василию Володину активизировать создание на территории музея-заповедника Центра национально-патриотического воспитания.

Теги: #киев #зеленский #память #освобождение #война #годовщина
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