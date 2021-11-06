События

11:19 06.11.2021

51-летнего уроженца Херсона будут судить за попытку поджечь помещения Офиса омбудсмена и Верховного суда

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51-летнего уроженца Херсона будут судить за попытку поджечь помещения Офиса омбудсмена и Верховного суда

Печерская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по преднамеренным поджогам помещений государственных органов в столице Украины.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, 51-летний уроженец Херсона 26 августа днем бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь помещения Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, расположенного на улице Институтской, а также поджег входную дверь Кассационного уголовного суда Верховного суда, расположенного на ул.Орлика.

Указывается, что злоумышленник "четко спланировал указанные преступления и заранее подготовил необходимые орудия". Он передвигался на моноколесе.

"Мотивом указанных преступлений послужило его недовольство деятельностью государственных органов по решению его личных семейных проблем", - указано в сообщении.

По результатам проведенного досудебного расследования мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 194 УК Украины - умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Действиями злоумышленника нанесен ущерб на сумму почти 100 тыс грн. К обвиняемому заявлены гражданские иски о возмещении имущественного вреда на указанную сумму.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина вменяем. В настоящее время он находится под стражей.

Теги: #госорганы #поджог #прокуратура #суд
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