Около ста человек могли погибнуть при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне – СМИ

Около ста человек могли погибнуть в результате взрыва бензовоза от столкновения с другим транспортным средством на перекрестке во Фритауне, столице Сьерра-Леоне, сообщает в субботу BBC.

"Глубоко опечалена информацией о взрыве в районе Веллингтон в результате столкновения бензовоза и грузовика. Выражаю свои соболезнования семьям и близким жертв взрыва", - написала в твиттере мэр Фритауна Ивонн Аки-Сойер.

Официального списка жертв пока нет, но Аки-Сойер не исключила, что речь идет о более чем сотне погибших. Она отметила также, что масштаб ущерба пока не оценен.

Местное ТВ и СМИ публикуют фотографии тел на месте взрыва, отмечает BBC.

Предполагается, что этот взрыв не связан с терроризмом.

Фритаун - портовой город, столица Сьерра-Леоне, где проживает около 1 млн человек.