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10:55 06.11.2021

"Дия" переезжает в новый датацентр, заказ услуг и документов будет недоступен в ночь на 7 ноября - Минцифры

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"Дия" переезжает в новый датацентр, заказ услуг и документов будет недоступен в ночь на 7 ноября - Минцифры

Заказ услуг и документов на портале "Дия" будет недоступен в ночь на воскресенье, 7 нояюря, с 00.00 до 07.00 в связи с тем, что "Дия" переезжает в новый датацентр, сообщило Министерство цифровой трансформации.

Министерство призывает сгенерировать необходимые документы, в частности Covid-сертификат, заранее. "Сертификат в приложении будет доступен постоянно, а сертификат, созданный на портале, можно загрузить в телефон, добавить в приложение YourWallet или распечатать", - отмечается в сообщении.

"Если вы получили Сovid-сертификат в приложении заранее, он останется и будет работать, но вы не сможете его заказать снова в этот промежуток времени (в ночь на 7 ноября – ИФ). Команда поддержки "Дии" будет работать в аэропортах по всей стране всю ночь, чтобы помочь каждому получить Covid-сертификат и успешно улететь из страны", - заверили в Министерстве.

На странице в соцсети Фейсбук Минцифры пояснило: "Если у вас в приложении уже есть Covid-сертификат, вы сможете его показать во время проверки, но не выходите в это время из "Дии". С 7 часов утра 7 ноября приложение и портал будут работать в обычном режиме".

Министерство пояснило, что "Дия" переезжает в новый датацентр и увеличивает мощности, чтобы уверенно справляться с нагрузкой и предоставлять качественный сервис десяткам миллионов украинцев в любое время. "Это важный технический апгрейд. Он обеспечит стабильность работы, позволит подключать больше услуг и выдерживать большие нагрузки, в то время, когда миллионы украинцев используют Дию", - говорится в сообщении.

 

Теги: #минцифры #документы #дия
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