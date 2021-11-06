События

09:37 06.11.2021

На музыкальном фестивале в США в давке погибли восемь человек - СМИ

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Восемь человек погибли в давке в толпе, еще несколько человек пострадали на музыкальном фестивале в Техасе в США, сообщает Associated Press.

Давка произошла во время выступления рэппера Трэвиса Скотта. Когда он вышел на сцену, толпа начала сжиматься ближе к нему, отмечает агентство. В результате у многих людей началась паника, они начали терять сознание и получать травмы.

Шоу остановили, как только организаторы поняли, что зрители получают травмы.

Госпитализировали с различными травмами около 20 человек.

Всего фестиваль собрал порядка 50 тыс. посетителей.

Теги: #сша #гибель #давка
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