На музыкальном фестивале в США в давке погибли восемь человек - СМИ

Восемь человек погибли в давке в толпе, еще несколько человек пострадали на музыкальном фестивале в Техасе в США, сообщает Associated Press.

Давка произошла во время выступления рэппера Трэвиса Скотта. Когда он вышел на сцену, толпа начала сжиматься ближе к нему, отмечает агентство. В результате у многих людей началась паника, они начали терять сознание и получать травмы.

Шоу остановили, как только организаторы поняли, что зрители получают травмы.

Госпитализировали с различными травмами около 20 человек.

Всего фестиваль собрал порядка 50 тыс. посетителей.