События

08:39 06.11.2021

В  тройном ДТП во Львовской области погибли два человека

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В  тройном ДТП во Львовской области погибли два человека

Два человека погибли в тройном ДТП во Львовской области, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

По данным департамента, авария произошла вечером 5 ноября в селе Ямполь Львовского района.

26-летний водитель ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся с "Фольксваген пассат". После этого ВАЗ столкнулся с еще одним легковым автомобилем "Опель омега".

Вследствие столкновений водитель ВАЗ и его 37-летний пассажир погибли на месте от полученных травм.

Причины аварии расследует полиция.

Теги: #жертвы #дтп #львовская_область
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