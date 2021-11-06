В тройном ДТП во Львовской области погибли два человека

Два человека погибли в тройном ДТП во Львовской области, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

По данным департамента, авария произошла вечером 5 ноября в селе Ямполь Львовского района.

26-летний водитель ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся с "Фольксваген пассат". После этого ВАЗ столкнулся с еще одним легковым автомобилем "Опель омега".

Вследствие столкновений водитель ВАЗ и его 37-летний пассажир погибли на месте от полученных травм.

Причины аварии расследует полиция.