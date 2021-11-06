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08:18 06.11.2021

Новая Зеландия выступает за более активное участие США в делах Индо-Тихоокеанского региона - премьер-министр

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Новая Зеландия выступает за более активное участие США в делах Индо-Тихоокеанского региона - премьер-министр

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн приветствовала признаки активизации участия и присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе.

В интервью американскому телеканалу NBC, Ардерн сказала, что при президенте Джо Байдене Соединенные Штаты играют "невероятно важную роль" в стратегической обороне, экономике и торговых связях в регионе.

"Мы приветствуем это физическое присутствие, являющееся частью важных переговоров в нашем регионе", - сказала она.

Коснувшись отношений Новой Зеландии с Китаем, премьер сказала: "Мы по-прежнему считаем, что в наших отношениях достаточно зрелости, чтобы поднимать вопросы, которые нас волнуют, будь то вопросы прав человека, будь то трудовые вопросы, будь то экологические проблемы", - сказал Ардерн.

"И для нас очень важно, чтобы мы продолжали иметь возможность делать это, и делать это независимо от этих торговых связей", - добавила она.

На следующей неделе Ардерн проведет онлайн-саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Соединенные Штаты, Китай и Японию, чтобы обсудить, как регион может оправиться от пандемии COVID-19 и последующего экономического кризиса.

Теги: #новзеландия #сша #регион #присутствие
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