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08:15 06.11.2021

В Украине за сутки зафиксировано 25 063 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 11 817 человек, 793 умерло

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В Украине за сутки зафиксировано 25 063 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 11 817 человек, 793 умерло

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 25 063 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 11 817 человек, 793 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За весь период вакцинальной кампании проведено более 19 миллионов прививок! За сутки 5 ноября в Украине: зафиксировано 25 063 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 541, медработников – 398); 278 917 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 183 294 человека, полностью иммунизированы – 95 623 человека", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 5 ноября зафиксировано 26 488 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 ноября зафиксировано 27 377 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 ноября сообщалось о 23 393 новых инфицированных коронавирусной болезнью, 2 ноября зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания СOVID-19, 1 ноября зафиксировано 13 936 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 октября в Украине зафиксировано 17 430 инфицированных коронавирусом, 30 октября зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 октября зафиксировано 26 870 новых случаев заболевания СOVID-19, 28 октября сообщалось о 26 071 инфицированных коронавирусом, 27 октября зафиксировано 22 574 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 058 014 человек; выздоровело – 2 504 236 человек; летальных случаев  – 71 635.

С начала вакцинальной кампании привито 11 269 341 человека, из них получили одну дозу – 11 269 339 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 858 507 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 19 127 846 прививок.

Теги: #статистика #коронавирус
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