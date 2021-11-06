События

07:18 06.11.2021

В результате обстрелов на Донбассе в течение минувших суток ранен украинский боец, состояние его здоровья удовлетворительное

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В результате обстрелов на Донбассе в течение минувших суток ранен украинский боец, состояние его здоровья удовлетворительное

Вследствие обстрелов на Донбассе со сторроны российских наемников в течение минувших суток ранен украинский боец, состояние его здоровья удовлетворительное, сообщили в пресс-центре штаба ООС утром в субботу.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - указано в сводке.

При этом, уточняется, что за прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"По состоянию на 7 часов утра, 6 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - подчеркнуто в сообщении.

Теги: #оос #сводка
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