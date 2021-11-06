Глава ЦРУ отправился в Москву, чтобы определить намерения России в отношении Украины - CNN

Целью визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву было разобраться в намерениях России в отношении Украины и предупредить о внимании, которое Вашингтон уделяет перемещениям российский воск в районе украинской границы, сообщил телеканал CNN.

"Президент Джо Байден в начале этой недели направил директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной, и попытаться определить мотивы действий России", - говорится в сообщении телеканала, ссылающегося на свои источники.

В нем утверждается, что "США все больше обеспокоены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи северной границы с Украиной".

CNN отмечает, что "администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по деэскалации растущей напряженности в отношениях между Москвой и Киевом".

Шеф ЦРУ высказал опасения США по поводу того, что Россия "близка к тому", чтобы использовать экспорт газа в качестве рычага давления в то время, как Украина и другие европейские страны, по прогнозам, могут зимой столкнуться с энергетическим кризисом.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в пятницу: "Мы продолжаем наблюдать за необычной активностью российских военных близ границы с Украиной. Мы продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этой теме", - сказал он.

"Я не могу говорить о намерениях России, я не могу вдаваться в детали оценок разведки, но я отмечу, что любые действия России, направленные на эскалацию или агрессию, будут серьезно беспокоить США", - добавил Кирби.

Конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер призвали президента США Джо Байдена расширить поставки оружия Украине и наращивать военное присутствие в Черном море, сообщило издание Defense News.

В письме президенту законодатели отметили, что этим меры необходимы для предотвращения угрозы "нового вторжения со стороны российских войск".