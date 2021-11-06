Прокуратура через суд добилась возвращения 3,5 га Национального природного парка "Гомольшанские леса"

Змиевской райсуд Харьковской области удовлетворил 4 иска прокуратуры о возвращении земельных участков общей площадью около 3,5 га на территории Национального природного парка "Гомольшанские леса" в собственность государства.

"Решениями Змиевского районного суда удовлетворены 4 исковых заявления прокуратуры о признании незаконными и отмене приказов Госгеокадастра в Харьковской области, отмене записи о проведенной государственной регистрации права собственности и возврате 4 земельных участков в собственность государства", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Земельные участки, которые находятся в пределах территории Национального природного парка "Гомольшанские леса" и в водоохранной зоне р. Северский Донец, были переданы в частную собственность физическим лицам с нарушением требований действующего законодательства. Эти участки относятся к землям природно-заповедного фонда Украины, которые обладают особой экологической, научной, эстетической, хозяйственной ценностью и являются объектами комплексной охраны. Согласно Земельному кодексу Украины, такие земли не могут передаваться в частную собственность из государственной. Кроме того, изменение целевого назначения земель этой категории возможно в исключительных случаях для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости по согласованию с Кабинетом Министров Украины.

На основании этого прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть 4 участка стоимостью почти 1 млн.грн в собственность государства.