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03:09 06.11.2021

Зеленский назначил президентские стипендии детям с инвалидностью за спортивные достижения, и их тренерам

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Зеленский назначил президентские стипендии детям с инвалидностью за спортивные достижения, и их тренерам

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 566/2021 "О назначении стипендий Президента Украины для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских спортивных соревнованиях, и их тренеров".

"Целью документа является награждение детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских спортивных соревнованиях в 2020-2021 годах, и их тренеров, решение вопросов их социальной защиты, поддержка и улучшение материального положения", - указано на сайте президента.

Отмечается, что это будет способствовать развитию паралимпийского и дефлимпийского движения, а также популяризации спорта среди людей с инвалидностью в Украине.

Указом назначено 89 стипендий детям-спортсменам (в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста) и 43 стипендии тренерам, непосредственно обеспечивающим их подготовку (в размере двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц).

Теги: #дети #стипендии #спорт
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