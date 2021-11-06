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00:18 06.11.2021

Харьковский окружной админсуд отказался удовлетворить иск Терехова к горизбиркому

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Харьковский окружной админсуд отказался удовлетворить иск Терехова к горизбиркому

Харьковский окружной административный суд оставил без удовлетворения иск секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова, признанного избранным городским головой, и отменить решение, принятое городской территориальной избирательной комиссией по жалобам Гражданской сети ОПОРА на возможные фальсификации протоколов в Новобаварском и Основянском районах города.

"Иск остался без удовлетворения", - сообщил координатор ОПОРЫ Николай Зинченко.

Он также сообщил, что ОПОРА в свою очередь подает иски к Новобаварской, Основянской и Холодногорской ТИК с требованием признать их действия по установлению итогов голосования по выборам городского головыпротивоправными и обязать Новобаварскую и Основянскую территориальные избирательные уомиссии провести повторный подсчет голосов на участках, где выявлены разногласия, а Холодногорскую ТИК составить протокол с отметкой "Уточненный" об итогах голосования с учетом достоверных сведений. Соответчиком во всех трех исках будет горизбирком. ОПОРА требует признать противоправными действия по составлению протокола городской ТИК о результатах голосования и отменить ее протокол и постановление о признании Терехова избранным городским головой. ОПОРА также требует обязать городскую ТИК воздержаться от принятия решения о регистрации Терехова городским головой до составления протокола о результатах голосования по внеочередным выборам с отметкой "Уточненный".

Как сообщалось, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия частично удовлетворила жалобы, поданные координатором Гражданской сети ОПОРА Николаем Зинченко в связи с расхождениями, обнаруженными на 10 участках в результате сверки протоколов. Она приняла во внимание факты наличия расхождений между протоколами Новобаварской и Основянской ТИК об итогах голосования и протоколами подсчета голосов с 10 избирательных участков. Вместе с тем, горизбирком отказался обязать районные теризбиркомы провести повторный подсчет голосов на этих участках, а также отменить свое постановление о признании Терехова избранным городским головой.

Игорь Терехов обратился в суд с требованием признать решение городской избирательной комиссии от 4 ноября противоправным и отменить, поскольку, с его точки зрения, комиссия не должна была рассматривать жалобы ОПОРЫ, поданные уже после объявления результатов выборов.

Как сообщалось, наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали факт фальсификации протокола подсчета голосов в пользу Терехова  на 40 (+715 голосов) участках в трех районах Харькова.

Вечером 1 ноября городская территориальная избирательная комиссия установила результаты голосования, согласно которым секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов одержал победу в первом туре, получив 146 249 голосов избирателей (50,66%). За его ближайшего конкурента,  бывшего городского голову Харькова Михаила Добкина проголосовали 82 008 человек (28,41%).

31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года. По данным горизбиркома, явка составила 28,29%.

Теги: #иск #терехов #харьков
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