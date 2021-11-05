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23:34 05.11.2021

Минюст Грузии рекомендует ради безопасности самого же Саакашвили проводить судебный процесс в тюрьме, а не в суде

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Минюст Грузии рекомендует ради безопасности самого же Саакашвили проводить судебный процесс в тюрьме, а не в суде

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявляет, что его ведомство из соображений безопасности не рекомендует проводить судебный процесс в отношении экс-президента Михаила Саакашвили в здании суда и предлагает делать это в тюремном учреждении, где он находится.

"Нашей рекомендацией будет, чтобы судебный процесс проходил в 12-ом пенитенциарном учреждении", - сказал Брегадзе в пятницу вечером в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2".

По его словам, подобная практика существует, судебный процесс может проходить в другом месте, то есть не здании суда.

Он подчеркнул, что это будет строгая рекомендация со стороны Минюста, чтобы заключенного не выводили с территории тюремного учреждения, так как может возникнуть угроза непосредственно для Саакашвили.

"Именно исходя из интересов его безопасности, мы обязаны его защитить и естественно защитить правопорядок", - сказал глава Минюста.

Он привел в пример недавнее заявление Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, где также говорилось о возможных угрозах, которые могут возникнуть в случае, если Саакашвили будет выведен с территории тюрьмы.

При этом Брегадзе в очередной раз прокомментировал требования адвокатов Саакашвили о переводе его в гражданскую клинику.

По заявлению министра, ни в одном из заключений консилиума (многопрофильной группы врачей, которые наблюдают за состоянием Саакашвили) нигде не было сказано о необходимости его перевода в частную или гражданскую клинику и в целом о том, что ему необходима неотложная госпитализация.

"Соответственно, создается впечатление, что эти люди, которые говорят о гражданской клинике, пытаются сделать так, чтобы в какой-то форме произошел перевод этого человека (Саакашвили - ИФ) в гражданскую клинику. Потому, что естественно, там для обеспечения его безопасности потребуется больше сил со стороны государства и попытаются устроить там провокацию", - считает он.

Теги: #грузия #саакашвили #минюст #суд
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