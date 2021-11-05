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22:51 05.11.2021

Добкин через суд требует отменить постановление горизбиркома об избрании Терехова городским головой Харькова

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Кандидат на пост городского головы Харькова Михаил Добкин, ранее уже занимавший этот пост, и его адвокаты подали в Харьковский окружной административный суд 4 новых иска, сообщил представитель Добкина, адвокат Анатолий Родзинский.

"Эти иски принципиально отличаются от поданных несколько дней назад тем, что в первых речь шла только о нарушениях при транспортировке из участка в район, а в новых исках, речь идёт об украденных в пользу Терехова голосах отданных харьковчанами за кандидатов, набравших менее 10%", - написал Родзинский на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что иски поданы в связи с расхождениями, обнаруженными в ходе сверки итоговых протоколов городской и районных территориальных избирательных комиссий с имеющимися у команды Добкина протоколами (с мокрыми печатями) подсчета голосов на участках. По словам Родзинского, такие расхождения были обнаружены по 4 районам. По каждому из них заявители требуют отменить протокол районной ТИК, а также отменить протокол городской ТИК и ее постановление об избрании Терехова городским головой Харькова. Кроме того, заявители требуют пересчитать голоса на тех участках района, где были обнаружены расхождения.

Ранее юристы Добкина подали в Харьковский окружной административный суд иски с требованием провести пересчет голосов на 132 участках.

Как сообщалось, наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали факт фальсификации протокола подсчета голосов в пользу Терехова  на 40 (+715 голосов) в трех районах Харькова.

Вечером 1 ноября городская территориальная избирательная комиссия установила результаты голосования, согласно которым секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов одержал победу в первом туре, получив 146 249 голосов избирателей (50,66%). За его ближайшего конкурента,  бывшего городского голову Харькова Михаила Добкина проголосовали 82 008 человек (28,41%).

31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года. По данным горизбиркома, явка составила 28,29%.

Теги: #голова #выборы #суд #харьков
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