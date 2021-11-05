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22:38 05.11.2021

Андрей Костин будет руководителем украинской делегации в ТКГ на период отсутствия Кравчука - Резников

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Андрей Костин будет руководителем украинской делегации в ТКГ на период отсутствия Кравчука - Резников

Народный депутат Андрей Костин будет исполнять обязанности руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на время отсутствия по состоянию здоровья Леонида Кравчука.

Как сообщил в пятницу в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" министр обороны Алексей Резников, это решение было принято президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня президентом принято решение - назначить Андрея Костина", - сказал он.

Костин до этого был представителем Украины в политической подгруппе ТКГ.

Теги: #ткг #руководитель #ио
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