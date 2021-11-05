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22:07 05.11.2021

США следят за активностью России на границе с Украиной, отмечают ее масштабность - представитель Пентагона

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США следят за активностью России на границе с Украиной, отмечают ее масштабность - представитель Пентагона

В Вашингтоне продолжают наблюдать за активностью российских военных на границе с Украиной, сообщил в пятницу на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы продолжаем наблюдать за необычной активностью российских военных близ границы с Украиной. Мы продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этой теме", - сказал он.

"Я не могу говорить о намерениях России, я не могу вдаваться в детали оценок разведки, но я отмечу, что любые действия России, направленные на эскалацию или агрессию, будут серьезно беспокоить США", - добавил Кирби.

"Мы призываем Россию быть более ясной в ее намерениях там (на границе с Украиной - ИФ)", - отметил он.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос журналиста, в чем состоит необычность этой активности, представитель Пентагона отметил ее масштабность. "Речь идет масштабности, о размерах подразделений", - подчеркнул Кирби.

Теги: #сша #россия #украина #граница
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