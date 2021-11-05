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20:57 05.11.2021

Временное исполнение обязанностей первого замглавы делегации Украины в ТКГ возложено на Костина, Резников выведен из состава – указ

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Временное исполнение обязанностей первого замглавы делегации Украины в ТКГ возложено на Костина, Резников выведен из состава – указ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам Андрея Костина.

Соответствующий указ №568/2021 от 5 ноября опубликован на сайте главы государства.

"Временно возложить исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе на Костина Андрея Евгеньевича - члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам", - говорится в тексте указа.

Также президент вывел из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.

Костин - глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Резников назначен на должность министра обороны.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Теги: #изменения #ткг #делегация
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