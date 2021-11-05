Ляшко будет рекомендовать на должность главы НСЗУ замглавы Черновицкой ОГА Гусак
Министр здравоохранения Виктор Ляшко будет рекомендовать на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) заместителя главы Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Наталию Гусак.
Как сообщил Ляшко журналистам в пятницу вечером, такое решение он принял по итогам собеседования, проведенного с тремя кандидатами на должность главы НСЗУ в пятницу.
"По итогам собеседования я принял решение, что буду рекомендовать на главу НСЗУ Гусак", - сказал он.