6 ноября: Какой сегодня праздник

Сегодня день освобождения Киева от нацистов, в мире отмечают день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, вспоминают о погибших из-за людей животных. Кроме того, сегодня день рождения саксофона и всемирный день мужчин. Также 6 ноября - повод поздравить работников киевского метрополитена, а в православии день памяти чудотворной иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" и память святителя Афанасия, патриарха Цареградского.

Пятикилометровый участок Святошинско-Броварской линии, который соединил станции "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр", впервые был открыт именно 6 ноября, 1960 года.

Киевский метрополитен – третий в Советском Союзе: Москва опередила столицу Украины на 25 лет, а Ленинград – на 5. Хотя решение строить метро в Киеве было принято еще в 1945 году. Тогда же были определены и три основных направления: Святошино – Бровары, Куреневка – Сталинка, Сырец – Печерск.

Станции первой очереди, оформленные в стиле послевоенной советской архитектуры, сочетали в себе и элементы украинских мотивов. Парк вагонов состоял из 24-х единиц. Для пассажиров было предусмотрено 44 места для сидения и 220 – для стояния. В качестве оплаты за проезд использовались монеты и бумажные билеты стоимостью 50 копеек. После денежной реформы проезд "подешевел" до пяти копеек. Но были в ходу и билеты на предъявителя.

6 ноября отмечается неофициальный День памяти животных, погибших от рук человека. Главная его задача — обратить внимание общественности на проблему жестокого обращения с животными.

Каждый день от рук человека в мире гибнут тысячи животных. Некоторые становятся жертвами охотников и браконьеров, некоторых убивают "борцы" с бездомными животными, некоторых сбивают машины. В конце концов, даже любимый домашний питомец может погибнуть из-за неправильного ухода, если хозяин не позаботился о том, чтобы узнать все тонкости.

Принятая в 1987 году Европейская конвенция по защите домашних животных признает наличие у человека нравственного долга перед животными, а во многих странах законодательством предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. Тем не менее, до сих пор животные по всему миру становятся жертвами человеческой жестокости. Поэтому по инициативе зоозащитников и был учрежден День памяти животных, погибших от рук человека.

"Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов" появился в календаре по резолюции 56-й сессии Генассамблеи ООН и отмечается с 2001 года ежегодно 6 ноября. Как сказано в резолюции, ухудшение состояния экосистемы наблюдается длительное время после прекращения конфликтов, и затрагивает не одно поколение. Резолюция призывает государства и международные организации отмечать этот день, просит Генерального секретаря обеспечить выполнение этой резолюции и способствовать распространению информации о ней.

День памяти чудотворного образа иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" по обыкновению празднуют 6 ноября. В канун праздника в церквях проходят вечерние богослужения. А на утро во всех православных храмах состоятся торжественные литургии, где каждый сможет помолиться и попросить у Девы Марии поддержки и защиты.

Божия Матерь изображена на иконе в окружении страждущих людей и ангелов, отправленных для утоления печалей. На иконе запечатлена истина: Богородица всегда приходит на зов мольбы и помогает страдающим, даря им веру в лучшее.

6 ноября православные также отмечают день памяти святителя Афанасия, патриарха Цареградского.

Святитель Афанасий I (в миру Алексий), патриарх Константинопольский, родился в Адрианополе (нынешняя территория Турции). В юности, приобщившись к вере Христовой, он покинул дом и ушел в Фессалоники, где принял монастырский постриг под именем Акакий.

Вскоре он удалился на святую гору Афон и стал братом в Есфигменской обители. Там он три года служил трапезарем – монахом, следящим за трапезой. Он снискал уважение братии за стойкость веры и благодетельность.

Чтобы избежать похвал, Акакий проявил смирение и ушел с Афона сначала в Иерусалим, а затем на Патрийскую гору, где долгое время находился в отшельничестве. Спустя некоторое время он снова пустился в путь и в итоге прибыл на Галантийскую гору в монастырь блаженного Лазаря, где принял великий ангельский образ с именем Афанасий, получил священный сан и стал экклесиархом, то есть блюстителем храма. Здесь святой удостоился Божественного откровения: от распятия он слышал глас Господень, призвавший его к пастырскому служению.

По предложению императора Андроника Палеолога, Собор архиереев и клириков в 1289 году единодушно избрал святого Афанасия на кафедру Вселенской Церкви. К концу жизни святой вновь удостоился видеть Христа: Господь укорил его, что свой пастырский долг Афанасий исполнил не до конца. Обливаясь слезами, святой покаялся в своем малодушии и получил от Господа прощение и дар чудотворения. Преставился святитель Афанасий в возрасте ста лет.

В этот день:

1736 — Михаил Ломоносов зачислен в Марбургский университет в Германии.

1860 — Авраам Линкольн избран 16-м президентом США от Республиканской партии.

1943 - войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Н. Ф. Ватутина в ходе Киевской наступательной операции освободили от гитлеровских войск Киев.

1982 - открыты станции Киевского метрополитена "Минская" и "Героев Днепра".

1986 - Алекс Фергюсон возглавил клуб "Манчестер Юнайтед", который впоследствии стал одним из самых титулованных в Европе.

1987 — открыта станция Киевского метрополитена "Ленинская" (ныне "Театральная").

1995 — выпущен последний альбом Queen с участием Фредди Меркьюри.

Именины: Лаврентий, Алексей, Иван, Николай, Петр