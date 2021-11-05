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19:32 05.11.2021

Генерал-лейтенант Павловский вышел из СИЗО, за него и директора "Кузни на Рыбальском" Шандру внесли залог

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Генерал-лейтенант Павловский вышел из СИЗО, за него и директора "Кузни на Рыбальском" Шандру внесли залог

Генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины, экс-заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского отпустили из-под стражи после внесения 18 млн грн залога, сообщил адвокат Ростислав Кравец.

"Сегодня выкупили генерал-лейтенанта Павловского из плена", - написал Кравец в Facebook в пятницу.

В свою очередь пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) позже сообщила, что залог также был внесен за директора "Кузни на Рыбальском" Валерия Шандру.

"Сегодня, 5 ноября, было внесено 28 миллионов залога за Павловского И. и Шандру В. – подозреваемых по делу о поставках в течение 2016-2018 годов в армейские подразделения военной техники несоответствующего качества. Третий подозреваемый остается под стражей", - сказано в сообщении на сайте ГБР.

Правоохранители добавили, что суд возложил на подозреваемых ряд обязанностей: прибывать по каждому требованию к следователю; не отлучаться без его разрешения из населенного пункта по месту жительства; сдать следователю документы, предоставляющие право выезда за границу.

"Следствие продолжается. Основные следственные действия завершены. За период досудебного расследования проведено 6 судебных экспертиз и ряд экспертиз продолжается. За это время получены доказательства, изобличающие участников преступного сговора в совершении инкриминируемых им уголовных правонарушений", - отметили в ГБР.

Согласно информации Бюро, в ближайшее время досудебное расследование по данному делу будет завершено, а материалы уголовного производства направлены на рассмотрение в суд.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 12 июля избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 475 млн грн Павловскому по делу о поставках военной техники низкого качества.

В Государственном бюро расследований подчеркнули, что таким образом суд избрал меру пресечения уже четвертому подозреваемому по делу. 29 сентября Апелляционный суд отклонил жалобу защитников Павловского и оставил его под стражей с альтернативой залога почти 40 млн грн. Позже сумму залога уменьшили до 18 млн грн.

4 ноября сбор средств для внесения залога был окончен: 2 млн 100 тысяч грн из общей суммы собрали украинские граждане, еще 15,9 млн грн были внесены Фондом семьи Петра Порошенко.

Ранее ГБР уведомило о подозрении чиновников "Кузни на Рыбальском" (Киев) и Минобороны, в том числе Павловского, из-за поставок военной техники низкого качества.

"Глава правления "Кузня на Рыбальском" подговорил замминистра обороны Украины заключить государственный контракт именно с его предприятием. Представитель министерства дал указание подчиненным руководителям одного из департаментов Минобороны беспрепятственно заключить государственный контракт на строительство катеров именно с указанным ЧАО", - сообщил начальник следственного отдела ГБР Олег Гриняк.

Кроме того, по данным ГБР, была проведена закупка для нужд ВСУ санитарных автомобилей производства "Богдан Моторс", которые не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах

Сумма ущерба по двум эпизодам по данным следствия составляет более 475 млн грн.

Теги: #генерал #деньги #залог
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