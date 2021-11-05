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19:11 05.11.2021

В Офисе президента не заинтересованы в ограничении рабочих визитов представителей оппозиции в США - Подоляк

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В Офисе президента не заинтересованы в ограничении рабочих визитов представителей оппозиции в США - Подоляк

В Офисе президента не заинтересованы в ограничении рабочих визитов представителей оппозиции в США по официальным приглашениям, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Ни Офис президента, ни кто-либо другой в команде власти даже гипотетически не может быть заинтересован в том, чтобы ограничивать какие-либо поездки оппозиции куда-либо. Наоборот, это только выгоднее, когда позиция государства доносится различными голосами", – рассказал Подоляк агентству "Интерфакс-Украина".

Комментируя заявление пресс-службы партии "Голос", в котором говорится о том, что в Офисе президента ограничивают политическую деятельность народных депутатов путем блокировки рабочих визитов по официальному приглашению в США, Подоляк отметил о некорректности обвинений представителей власти из-за возникших у партии сложностей с визитом, поскольку партия не обращались за поддержкой к государственным структурам относительно поездки.

"Скорее можно и нужно говорить об очередной теории заговоров. Похоже, что у людей, чей рейтинг, к сожалению, не определяется классическими социологическими инструментами, уже правило такое: в любой непонятной ситуации - обвиняй Офис президента. Такие пиарные попытки зацепиться за более сильного субъекта уже давно перестали работать в украинской политике", - добавил он.

Ранее в партии "Голос" заявили о срыве официальной командировки делегации народных депутатов в США из-за искусственных препятствий, созданных Офисом президента.

Офис президента Зеленского, МИД и посольство Украины в США пытались воспрепятствовать визиту делегации украинских депутатов в Соединенные Штаты. Официальная командировка делегации "Голоса" умышленно сорвана из-за искусственных бюрократических преград. Мы утверждаем, что за блокировкой командировки пяти народных депутатов "Голоса" стоят люди президента Зеленского и прямое указание Банковой. Насколько нам известно, это уже второй случай, когда Офис президента блокирует официальные поездки народных депутатов в США. Мы считаем такие действия властей прямым преследованием оппозиции, безосновательным ограничением нашей политической деятельности и наступлением на фундаментальные демократические институты", - подчеркивается в заявлении партии.

В конце октября народный депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил о том, что Офис президента, МИД и посольство Украины в США пытались воспрепятствовать визиту делегации украинских депутатов в США по приглашению Конгресса для обсуждения сотрудничества между странами. По его словам, у части делегации были отозваны американские визы.

Теги: #оппозиция #визиты #депутаты
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