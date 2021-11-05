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19:05 05.11.2021

В уголовном производстве в отношении экс-директора ЗТМК Сивака состоится новое апелляционное разбирательство – Верховный суд

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В уголовном производстве в отношении экс-директора ЗТМК Сивака состоится новое апелляционное разбирательство – Верховный суд

Коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда (КУС) в составе Верховного суда Украины (ВСУ) частично удовлетворила кассационную жалобу прокурора на судебные решения, касающиеся оправдания бывшего директора ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК) Владимира Сивака в уголовном производстве в уголовном производстве о растрате денежных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Согласно информации ВСУ на его странице в Facebook в пятницу, такое постановление коллегия судей КУС приняла 5 ноября текущего года.

При этом отмечается, что КУС ВСУ отменил постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) от 28 января 2021 года и направил уголовное производство на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Полный текст постановления КУС ВСУ по делу №757/55923/16-к (производство №51-5147км19) будет обнародован 10 ноября 2021 года в 16:30 и с ним можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений, уточняется в сообщении ВСУ.

Как сообщалось, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в январе текущего года оставила в силе оправдательный приговор в отношении экс-директора ЗТМК Владимира Сивака ввиду отсутствия состава преступления.

Ранее САП обвиняло Сивака в том, что в бытность директором ЗТМК в 2014 году, имея прямой умысел и злоупотребляя служебным положением, он растратил $110 млн. Уголовное производство было зарегистрировано 15 сентября 2015 года и передано в НАБУ 8 июня 2016 года.

Следствием было установлено, что в течение 2014-2015 годах подконтрольная Group DF Дмитрия Фитрташа компания Tolexis Trading Limited выделила этому предприятию 880 млн грн. Однако 492 млн грн из этих средств директор перечислил в пользу третьих лиц. В частности, вместо финансирования расходов на модернизацию средства были направлены ОАО "Холдинговая компания "Энергомережа", ОАО "Запорижжяоблэнерго", банку "Надра" и ООО "Синтез Ресурс" в счет погашения задолженности ЗТМК.

ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF – 49%-ной долей.

 

Теги: #руководитель #суд #титанмагнийкомбинат #запорожье
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