События

18:43 05.11.2021

Зеленский подписал закон о выделении 800 млн грн на обустройство кислородных станций в больницах

1 мин читать
Зеленский подписал закон о выделении 800 млн грн на обустройство кислородных станций в больницах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №5460 о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", которые касаются увеличения расходов на закупку, проектирование и установку кислородных станций в учреждениях здравоохранения.

Соответствующая отметка появилась на странице законопроекта на сайте парламента в пятницу.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроект №5460 во втором чтении в четверг, 4 ноября. В первом чтении он был принят 15 июля 2021 года.

Проект предусматривает создание новой бюджетной программы "Централизованные закупки кислородных станций для опорных здравоохранительных учреждений", а также выделение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций.

Авторы законопроекта отмечают, что, учитывая состояние электросетей учреждений здравоохранения, установка кислородных станций является единственным способом обеспечения кислородной независимости больниц.

Более того, установка кислородных станций целесообразна и там, где уже присутствуют другие способы кислородного потока, что позволит больницам иметь выбор между источниками кислорода – аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), высококачественный кислород из баллонов или резервуаров, кислород из собственного генератора кислородной станции.

Кроме того, обеспечение опорных больниц кислородными станциями также позволит снизить спрос больниц на кислород в баллонах, что уменьшит нагрузку на логистическую сеть.

Теги: #кислород #средства #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:50 05.11.2021
Зеленский подписал закон о деолигархизации

Зеленский подписал закон о деолигархизации

11:08 05.11.2021
Стефанчук подписал закон о деолигархизации

Стефанчук подписал закон о деолигархизации

13:39 04.11.2021
Порошенко призвал немедленно подписать закон о кислородных станциях в больницах

Порошенко призвал немедленно подписать закон о кислородных станциях в больницах

14:51 03.11.2021
В Киеве достаточно запасов кислорода, но в случае стремительного роста числа больных COVID-19 его может не хватить - мэр

В Киеве достаточно запасов кислорода, но в случае стремительного роста числа больных COVID-19 его может не хватить - мэр

13:05 03.11.2021
Рада устранила несогласованности в законе о деолигархизации

Рада устранила несогласованности в законе о деолигархизации

20:52 02.11.2021
Порошенко призывает Раду срочно принять закон о кислородных станциях

Порошенко призывает Раду срочно принять закон о кислородных станциях

12:50 02.11.2021
Среднее потребление кислорода пациентом с COVID-19 за октябрь выросло на 30%

Среднее потребление кислорода пациентом с COVID-19 за октябрь выросло на 30%

04:46 02.11.2021
В Одесской области COVID-больницы полностью обеспечены кислородом

В Одесской области COVID-больницы полностью обеспечены кислородом

10:58 01.11.2021
"Голос" инициирует внеочередное заседание Рады для голосования за законопроект о кислородных станциях

"Голос" инициирует внеочередное заседание Рады для голосования за законопроект о кислородных станциях

14:01 29.10.2021
Зеленский просит глав ОГА доложить ситуацию с обеспечением кислородом в больницах

Зеленский просит глав ОГА доложить ситуацию с обеспечением кислородом в больницах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Криворожском горсовете проходят обыски - ГФС

Зеленский: у олигархов теперь два пути – стать честным бизнесом или начать "черную" страницу своей истории

Украинский военный получил ранение на Донбассе вследствие обстрелов со стороны российских наемников

За генерал-лейтенанта Павловского внесли залог, его отпустили из-под стражи – адвокат

Международные эксперты обнародовали доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине - СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Офисе президента не заинтересованы в ограничении рабочих визитов представителей оппозиции в США - Подоляк

В уголовном производстве в отношении экс-директора ЗТМК Сивака состоится новое апелляционное разбирательство – Верховный суд

Рада ратифицировала протокол об автомобильном сообщении с Беларусью

Бывший главврач запорожской больницы, где в пожаре погибли люди, уведомлен о подозрении, полиция пытается его найти

В Криворожском горсовете проходят обыски - ГФС

На Прикарпатье ищут заблудившегося в горах 12-летнего мальчика

Подделка ковидных тестов в Украине стала гипермассовым явлением – "Синэво"

Зеленский: у олигархов теперь два пути – стать честным бизнесом или начать "черную" страницу своей истории

Зеленский уполномочил Баканова на подписание с Бразилией соглашения о взаимном обмене информацией с ограниченным доступом

Подтверждение фактов фальсификации на выборах мэра Харькова может подорвать доверие к институту выборов в Украине – ЦИК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА