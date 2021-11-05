Рада ратифицировала протокол об автомобильном сообщении с Беларусью

Верховная Рада приняла закон "О ратификации Протокола между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о международном автомобильном сообщении от 17 декабря 1992 года" (№0060).

Соответствующий документ поддержал 281 народный депутат.

В Министерстве инфраструктуры отметили, что данный закон либерализует условия выполнения грузовых перевозок между Украиной и Беларусью, освободит нерегулярные пассажирские автоперевозки от разрешительной системы, а также разблокирует работу украинских автоперевозчиков на балтийском и скандинавском направлениях.

"Отсутствие необходимого количества разрешений от Польши и Беларуси, дополнительные условия для транзитного проезда через Россию привели к ситуации, при которой украинские экспортеры оказались фактически отрезанными от рынков Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Только из-за отсутствия белорусских разрешений, потери доходов перевозчиков за ноябрь-декабрь этого года должны составить 1 млрд грн. Если учитывать еще потребности производителей, то фактические потери для страны были бы еще больше. Сегодня парламент отстоял национальные интересы Украины на международном рынке грузоперевозок и защитил украинский экспорт", - цитируется заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем на странице ведомства в Facebook.