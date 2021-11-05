Зеленский: у олигархов теперь два пути – стать честным бизнесом или начать "черную" страницу своей истории

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя подписанный им в пятницу закон о деолигархизации, заявил, что теперь у людей, которых называют олигархами, теперь два пути – стать честным бизнесом или играть по старым правилам и начать "черную" страницу своей истории.

"В 1991 году Украина восстановила свою независимость, но долгое время оставалась зависимой. В зависимости от интересов крупного бизнеса и большой политики. За это время они не просто тесно сплелись. Между ними вырос знак равно. Как в известной дилемме "Что было раньше?", уже не вспомнить, кто кого создал: политики, которые стремились владеть большим состоянием, или владельцы большого состояния, которые стремились владеть политиками", - написал президент в своем Telegram-канале в пятницу.

Зеленский также подчеркнул, что для этих людей Украина была "ресурсной базой", государственный бюджет – источником прибыли, а государственный интерес Украины – "незнакомыми, смешными словами".

Так, президент заявил, что подписанный им сегодня закон в корне это изменит.

"Мы строим страну, где правила равны для всех. Где политики защищают интересы более чем 40 миллионов граждан. Где бизнес существует при содействии государства, а не за счет государства. У тех, кого обычно называют олигархами, теперь всего два пути. Первый – стать прозрачным, честным бизнесом и работать "в белую". Второй – пытаться играть по старым правилам, чем начать черную страницу своей истории", - отметил Зеленский.

Ранее пресс-служба главы государства сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Как отмечается в тексте закона, обнародованном на сайте парламента, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев со дня его вступления в силу.

Верховная Рада приняла за основу законопроект о деолигархизации на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами. 2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствия Конституции Украины законопроекта о деолигархизации и предложила направить его в Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

Это обращение поддержали четыре оппозиционные фракции парламента. 10 сентября спикер Дмитрий Разумков направил проект закона на рассмотрение Венецианской комиссии.

23 сентября 2021 года парламент принял законопроект во втором чтении и в целом. Позже комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обратился к спикеру с просьбой поставить законопроект на переголосование в связи с возникшей юридической коллизией. Как объяснил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, народные депутаты учли одновременно три правки (396, 398, 406), которые противоречат одна другой.

Согласно 398-й поправке, решение о признании лица, имеющего значительный экономический или политический вес в общественной жизни, олигархом принимает глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) после обращения комиссии по вопросам противодействия чрезмерному воздействию лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни.

В то же время в 406-й поправке решение о признании олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

Как следует из электронного протокола, поправки 396 и 398 не были отдельно вынесены на голосование за их поддержку.

Председательствующий тогда на пленарном заседании заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, ставя на голосование поправку 406, не назвал поправки 396 и 398 в числе автоматически отклоненных.

Законопроект о деолигархизации во втором чтении рассматривался по специальной процедуре и было внесено только 13 поправок, одобренных профильным комитетом (по вопросам нацбезопасности). Все остальные поправки считались автоматически отклоненными, о чем каждый раз при голосовании сообщал Стефанчук.

На заседании 3 ноября большинство народных депутатов поддержало устранение несогласованностей в ст.ст. 5, 7 и 9 закона. 5 ноября спикер подписал закон и направил президенту.

Ожидается, что подписанный президентом Зеленским закон о деолигархизации будет повторно отправлен в Венецианскую комиссию.