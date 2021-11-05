Зеленский уполномочил Баканова на подписание с Бразилией соглашения о взаимном обмене информацией с ограниченным доступом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым уполномочил главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова подписать соглашение об обмене и взаимной охране информации с ограниченным доступом с Федеративной Республикой Бразилия.

Соответствующий документ №571/2021-рп обнародован на сайте главы государства в пятницу.

"Уполномочить главу Службы безопасности Украины Баканова Ивана Геннадьевича на подписание Соглашения между Украиной и Федеративной Республикой Бразилия об обмене и взаимной охране информации с ограниченным доступом", - говорится в документе.