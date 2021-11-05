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17:23 05.11.2021

Подтверждение фактов фальсификации на выборах мэра Харькова может подорвать доверие к институту выборов в Украине – ЦИК

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Подтверждение фактов фальсификации на выборах мэра Харькова может подорвать доверие к институту выборов в Украине – ЦИК

Подтверждение фактов фальсификаций, допущенных во время выборов городского головы Харькова, может иметь негативные последствия, подорвать доверие к институту выборов в Украине и нивелировать отдельные демократические достижения в стране, считают в Центральной избирательной комиссии Украины.

В заявлении ЦИК, обнародованном в пятницу, отмечается, что в данный момент вопрос законности действий избирательных комиссий и их членов является предметом проверки правоохранительных органов и суда.

"По имеющейся в Центральной избирательной комиссии информации, в производстве суда находится около 56 дел относительно результатов голосования на 131 избирательном участке", - подчеркивают в Комиссии.

Там уточняют, что непосредственными полномочиями по организации и проведению местных выборов наделены территориальные избирательные комиссии, действия и решения которых обжалуются в суде.

"В Центральную избирательную комиссию… жалоба может быть подана только на бездействие территориальной избирательной комиссии, которая устанавливает результаты соответствующих местных выборов", - подчеркивают в ЦИК.

В Комиссии добавляют, что если факты массовых фальсификаций, о которых сообщают независимые наблюдатели, подтвердятся, то это может "иметь негативные последствия, подрывать доверие к институту выборов в Украине и нивелировать отдельные демократические достижения нашей страны".

"Поэтому достаточно важна и ценна роль независимого наблюдения общественных организаций за избирательным процессом, что способствует честному проведению выборов", - уточняется в заявлении.

Отмечается, что в ЦИК надеются, что по результатам проверки всех сведений и обстоятельств установления результатов выборов харьковского мэра компетентные органы смогут дать надлежащую оценку сложившейся ситуации в рамках правового поля.

Как сообщалось, 31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года. По данным горизбиркома, явка составила 28,29%.

Во время проведения выборов независимые наблюдатели от гражданской сети "ОПОРА" зафиксировали факт фальсификации протокола подсчета голосов в пользу Игоря Терехова на 40 (+715 голосов) в трех районах Харькова.

Вечером 1 ноября городская территориальная избирательная комиссия установила результаты голосования, согласно которым секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов одержал победу в первом туре, получив 146 249 голосов избирателей (50,66%). За его ближайшего конкурента, бывшего городского голову Харькова Михаила Добкина проголосовали 82 008 человек (28,41%).

Теги: #заявление #цик #харьков
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