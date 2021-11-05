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17:20 05.11.2021

Украинский военный получил ранение на Донбассе вследствие обстрелов со стороны российских наемников

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Украинский военный получил ранение на Донбассе вследствие обстрелов со стороны российских наемников

Российские наемники на Донбассе с начала суток 5 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранение, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Возле Причепиловки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм. В направлении населенных пунктов Болотенное, Крымское и Луганское противник совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм", - сказано в сообщении в Facebook.

Также вблизи Лебединского украинские позиции попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, он и эвакуирован в лечебное учреждение", - добавили в штабе.

Состояние здоровья военного – удовлетворительное.

Теги: #оос #ранение
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