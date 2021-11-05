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15:36 05.11.2021

Волынь с понедельника переходит в "красную" зону эпидопасности

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Волынь с понедельника переходит в "красную" зону эпидопасности

Государственная комиссия Украины по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) во время внеочередного заседания в пятницу решила с понедельника, 8 ноября, установить на территории Волынской области "красный" уровень эпидемиологической опасности.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 08 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Волынской области", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем телеграмме.

Он отметил, что красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений.

"В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мер) вакцинированы", - подчеркнул чиновник.

В настоящее время большинство регионов Украины (15 областей и город Киев) находятся в "красной зоне" эпидопасности. 6 областей (включая и Волынскую) пока находятся в "оранжевой" зоне. Еще в 3 областях (Кировоградской, Тернопольской и Закарпатской) действует "желтый" уровень эпидемологической опасности.

 

Теги: #волынская_область #коронавирус
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