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14:38 05.11.2021

Исключение Украины из "зеленого списка" ЕС не является отменой безвиза и касается только путешествий – МИД

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Исключение Украины из "зеленого списка" ЕС не является отменой безвиза и касается только путешествий – МИД

Послы государств-членов ЕС 5 ноября подготовили решение Совета ЕС исключить Украину из списка третьих стран, граждане которых могут совершать несущественные (туристические) поездки в ЕС, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Важно понимать, что временные ограничения ЕС не являются отменой безвиза и касаются только путешествий. Вопрос открытых ("зеленых") границ с ЕС регулируется Рекомендациями Совета ЕС по временным ограничениям на необязательные поездки. ЕС регулярно обновляет "зеленый перечень" и, в случае улучшения эпидемической ситуации, принимает решение о возвращении той или иной страны в такой перечень", - говорится в комментарии на сайте МИД Украины в пятницу.

Отмечается, что это решение было принято с учетом текущей эпидемической ситуации в Украине и общего ухудшения ситуации в Европе.

Ожидается, что Совет ЕС официально предоставит соответствующую рекомендацию на следующей неделе. В то же время окончательное решение об условиях осуществления несущественных (туристических) поездок граждан Украины принимают государства-члены ЕС на национальном уровне, пояснили в МИД Украины.

"Учитывая прогресс в кампаниях по вакцинации по всему миру, ЕС недавно изменил подход к временным ограничениям на туристические путешествия и рекомендовал государствам-членам ЕС открывать границы для полностью вакцинированных путешественников при прохождении тестов при пересечении границ", - указывается в сообщении.

При принятии решения о сохранении страны в "зеленом перечне" Совет ЕС руководствуется такими критериями как не более 75 новых случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей за последние 14 дней, стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев; не менее 300 тестов на 100 тыс. жителей, проведённых за предыдущие 7 дней; не более 4% положительных результатов среди всех проведённых тестов за предыдущие 7 дней. Учитывается также прогресс по вакцинации населения и наличие особо опасных штаммов вируса.

В МИД проинформировали, что по оценкам Всемирной организации здравоохранения, количество новых случаев в странах Евросоюза за последнюю неделю выросло на 6% (около 1,8 миллиона новых случаев), а смертность - на 12%.

"МИД Украины призывает украинских граждан активно вакцинироваться и продолжать добросовестно соблюдать противоэпидемические требования, чтобы в дальнейшем предотвратить ухудшение эпидемической ситуации, которая влияет и на свободу передвижения", - говорится в сообщении.

Также во внешнеполитическом ведомстве рекомендовали проверять актуальный режим въезда и транзита за границей на интерактивной онлайн-карте МИД http://tripadvisor.mfa.gov.ua.

МИД также подготовил ответы на часто задаваемые вопросы о путешествиях в 2021 году (https://mfa.gov.ua/pres-centr/informacijni-kampaniyi/shcho-treba-znati-pro-podorozhi-za-kordon-vidpovidi-na-poshireni-pitannya). Обновленная информация об условиях пересечения границы с государствами-членами ЕС также содержится на специализированном сайте Европейской Комиссии: https://reopen.europa.eu/en.

Теги: #путешествия #ес #коронавирус #мид
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