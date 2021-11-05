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14:33 05.11.2021

На следующей сессии ПАСЕ рассмотрят вопрос экологической безопасности в оккупированном Крыму

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На следующей сессии ПАСЕ рассмотрят вопрос экологической безопасности в оккупированном Крыму

На следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрят вопрос экологической безопасности во временно оккупированном Россией Крыму, сообщила заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

"В рамках следующей сессии ПАСЕ (и наша постоянная парламентская делегация в Совете Европы готовится к этому заседанию) вопрос экологической безопасности, экологической ситуации будет поднят", - сказала Ташева на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Она также напомнила, что вопрос ухудшения экологической ситуации в Крыму был поднят в рамках учредительного саммита Крымской платформы, который состоялся 23 августа этого года, и остается одной из приоритетных тем деятельности Крымской платформы. Кроме того, Ташева заверила, что вопрос экологической ситуации на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя является действительно чрезвычайно важным вопросом для представительства президента Украины в АР Крым.

"Мы на постоянной основе отслеживаем ситуацию в экологической сфере на территории Крымского полуострова. Нами было выявлено значительное количество фактов уничтожения объектов природного заповедного фонда, незаконной добычи полезных ископаемых, ряд других нарушений со стороны страны-оккупанта. Эту информацию мы систематизировали и передавали в Офис Прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя, на основании чего были открыты соответствующие уголовные производства или дополнены уже существующие", - рассказала Ташева.

По ее словам, факторами, которые существенно влияют на ухудшение экологической ситуации на территории Крымского полуострова, являются деятельность на севере Крыма завода "Крымский титан" и других объектов химической промышленности, которые являются самыми большими загрязнителями воздуха на временно оккупированной территории Крыма.

Другими такими факторами являются интенсивный отбор оккупационной администрацией подземных вод, уничтожение объектов природного заповедного фонда, в том числе путем добычи полезных ископаемых на их территории или в непосредственной близости к ним, загрязнение акватории Черного моря, в том числе в связи с мероприятиями боевой подготовки и ежедневной деятельностью Черноморского флота РФ, других военных формирований РФ, и реализация масштабных инфраструктурных проектов.

Теги: #крым #пасе #экология
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