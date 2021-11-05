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13:59 05.11.2021

Народным депутатам не будут бесплатно делать тесты на выявление COVID-19 - Корниенко

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Народным депутатам не будут бесплатно делать тесты на выявление COVID-19 - Корниенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко опроверг информацию о том, что народным депутатам будут бесплатно делать тесты для выявления коронавирусной болезни COVID-19.

"Нет бесплатного тестирования (на выявления коронавирусной болезни COVID-19 - ИФ) для депутатов. Это все чушь, которую распространяют в медиа специально настроенные люди и путают и депутатов в том числе, хотя мы уже их информировали. Это все (тестирование - ИФ) будет проводиться за пределами Верховной Рады: будут специальные пункты тестирования, как обычные на антиген, и на коммерческой основе и депутаты, и не депутаты, и сотрудники аппарата (Верховной Рады - ИФ), и представители медиа (смогут сделать там тест - ИФ). Более того, они (центры для проведения тестов - ИФ) будут просто на улице расположены", - пояснил Корниенко в комментарии журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

При этом он отметил, что вопрос касательно возможности проводить тестирование депутатов за государственные средства обсуждался, после чего стало понятно, "что исходя из сметы Верховной Рады, нет таких статей, нет таких возможностей". "Есть медицинское обслуживание, но оно не бюджетируется на Верховую Раду, а на Государственное управление делами, а это совсем другая история - это не мы", - уточнил политик.

Кроме того, он напомнил, что в отелях "Национальный" и "Киев" работают пункты вакцинации от COVID-19, которые со следующей недели "заработают на полную мощность". По словам Корниенко, более детальная информация о режиме их работы будет обнародована на сайте ВР с понедельника, 8 ноября.

"В Раде есть пункты, но просто доступ в парламент ограничен соответствующими протоколами. Поэтому мы решили открыть пункты вакцинации в отелях, которые находятся в управлении Верховной Рады, но в которых нет ограниченного доступа. А пункты вакцинации в Раде также работают, в амбулатории, и у нас здесь, в медицинском кабинете на первом этаже (здания по улице Грушевского, 5 - ИФ)", - добавил он.

Теги: #коронавирус #рада #тесты #корниенко
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