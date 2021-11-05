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13:26 05.11.2021

В Польше утверждают, что белорусский военный на границе пытался выстрелить в польских военнослужащих

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В Польше утверждают, что белорусский военный на границе пытался выстрелить в польских военнослужащих

В Министерстве обороны Польши заявили об очередном инциденте на границе с Беларусью, где белорусский военнослужащий пытался выстрелить в польских солдат.

"Очередные провокации на границе. Вчера белорусский солдат попытался выстрелить из сигнального пистолета в польских солдат. К счастью, пистолет не выстрелил", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

По информации ведомства, в 100 метрах от места происшествия произошел еще один инцидент.

"В 100 метрах пять вооруженных белорусов пытались разрушить забор, при этом крича, что будут стрелять в польских солдат. После вызова дополнительных сил в лице представителей армии и Погранслужбы белорусы отошли", - заявили в Минобороны.

Как сообщалось, в Польше за август-октябрь зафиксировали более 28,5 тыс. попыток незаконного перехода границы ближневосточными мигрантами с территории Беларуси. Больше всего в октябре - около 17,3 тыс., в августе - более 3,5 тыс., в сентябре - почти 7,7 тыс.

В этом году через границу с Беларусью в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Беларуси.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Беларуси "гибридной агрессией" "белорусского режима".

Теги: #инцидент #польша #беларусь
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