СБУ разоблачила украинские колл-центры, которые работали на Госдуму РФ

Служба безопасности Украины разоблачила сеть украинских колл-центров, которые выполняли заказы Госдумы РФ, а также ряда ведущих российских телеканалов и финансовых учреждений, фигурирующих в санкционных списках СНБО.

"По данным следствия, противоправную деятельность трех колл-центров в Черкассах и Умани организовали местные коммерсанты. Киберспециалисты СБУ получили доказательства финансирования их деятельности страной-агрессором. Колл-центры проводили социологические опросы граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым по поводу их участия в выборах в Госдуму РФ, состоявшихся в сентябре этого года", - сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, операторы собирали информацию о политических предпочтениях, рейтингах партий, пожеланий граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым по улучшению политической обстановки.

Кроме этого, работники колл-центра выполняли заказы Пенсионного фонда РФ, российских телеканалов, такие как "НТВ+", "Ростелеком" и подсанкционных банковских учреждений: "ВТБ", "Альфа-Банк", "Газпром Банк" и других.

К работе были привлечены до 200 операторов, которые работали круглосуточно в две смены.

Во время обысков в офисных помещениях колл-центров правоохранители изъяли более 120 компьютеров с программным обеспечением российского производства, документы, свидетельствующие о сотрудничестве нелегальной структуры со страной-агрессором, черную бухгалтерию, инструкции по обслуживанию клиентов, методам конспирации на случай проверок, техническую документацию с графиками работы работников центра.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности колл-центров.