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12:39 05.11.2021

Послы ЕС исключили Украину из списка безопасных для путешествия стран

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Послы ЕС исключили Украину из списка безопасных для путешествия стран

Послы Европейского союза исключили Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19.

Это решение было принято в пятницу в Брюсселе, подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" дипломатические источники.

Официальное решение будет обнародовано на следующей неделе. Оно было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Украине. Страна была включена в список, который пересматривается каждые две недели, 15 июля.

Как сообщалось ранее, 30 июня 2020 года Совет принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС. Эта рекомендация включала первоначальный список стран, для которых государства-члены могут отменять ограничения на поездки на внешних границах.

20 мая Совет принял рекомендацию о внесении поправок в ответ на продолжающиеся кампании вакцинации, введя определенные исключения для вакцинированных лиц и ослабив критерии снятия ограничений для третьих стран. В то же время поправки учитывают возможные риски, связанные с новыми вариантами, устанавливая механизм экстренного торможения, который позволяет быстро реагировать на появление нового варианта или ухудшение ситуации в третьей стране.

Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов остаются ответственными за их выполнение.

Теги: #поездки #ес #коронавирус #украина #путешествия
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