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12:27 05.11.2021

Верховный суд Нидерландов передал дело о выплате Россией $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа в суд Амстердама для повторного рассмотрения

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Верховный суд Нидерландов передал дело о выплате Россией $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа в суд Амстердама для повторного рассмотрения

Верховный суд Нидерландов решил, что решение о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам "ЮКОСа" должно быть повторно рассмотрено в Апелляционном суде Амстердама.

"Дело передано в Апелляционный суд Амстердама для слушания и повторной оценки по соответствующему вопросу", - говорится в решении Верховного суда.

В сообщении суда отмечается, что в прошлом году Апелляционный суд в Гааге оставил в силе арбитражное решение 2014 года, в котором РФ было предписано выплатить компенсацию в размере около $50 млрд трем бывшим крупным акционерам нефтяной компании "ЮКОС".

"Сегодня Верховный суд отменил окончательное решение апелляционного суда, а также предыдущее решение суда. Верховный суд удовлетворил одно из оснований для апелляции Российской Федерации. (...) Остальные основания отклонены", - сообщает ВС Нидерландов.

В июне прошлого года Верховный суд Нидерландов, опираясь на мнение прокуратуры страны, принял к рассмотрению кассационную жалобу РФ с требованием отменить решение Апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года, который обязал Россию выплатить $57 млрд бывшим акционерам "ЮКОСа".

Минюст РФ, сообщая о принятии к рассмотрению жалобы РФ, пояснил, что Верховный суд Нидерландов должен рассмотреть по существу "приведенные РФ доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных апелляционной инстанцией при толковании положений международного права, неправомерном отказе принять во внимание доказательства мошенничества экс-акционеров "ЮКОСа" (они же фактически контролируют истцов), противоречии решения Апелляционного суда Гааги публичному порядку Нидерландов и ЕС".

Россия обжаловала в Верховном суде Нидерландов решение Апелляционного суда Гааги в мае. В Минюсте отмечали, что Апелляционный суд "пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования".

По мнению министерства, решение Апелляционного суда Гааги не соответствует позиции Европейского суда по правам человека, который "в своих решениях неоднократно отвергал обвинения в адрес РФ в "политической мотивации" и "репрессивном характере" налоговых мер, принятых в отношении "ЮКОСа".

В 2005 году дочерние компании Group Menatep Limited - Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о.Мэн), которые владели суммарно 51% "ЮКОСа", подали иск к России в суд Гааги с требованием взыскать ущерб на сумму $28,3 млрд. Общая сумма претензий к РФ с учетом иска пенсионного фонда "ЮКОСа" Veteran Petroleum Ltd. составляла $33,1 млрд. Впоследствии сумма компенсации повышалась.

В июле 2014 года гаагский арбитраж удовлетворил иски упомянутых компаний и обязал Россию выплатить $50 млрд. В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений. Тем не менее, в июне-августе 2015 года экс-акционеры "ЮКОСа", не дожидаясь решения по жалобе РФ, начали процесс приведения в исполнение в судах США, Франции, Бельгии, Германии и Великобритании решения Гаагского суда.

Со временем сумма взыскания выросла до $57 млрд. 20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил арбитражные решения. При этом Окружной суд удовлетворил ходатайство России на основании одного из шести представленных аргументов, сочтя его убедительным и решив не тратить время на рассмотрение пяти остальных.

Позднее иски об аресте активов России в Германии, Индии, Франции и Бельгии были либо отозваны истцами, либо отменены судами этих стран. В настоящий момент все исполнительные производства против РФ, инициированные экс-акционерами "ЮКОСа", прекращены либо приостановлены.

Теги: #нидерланды #суд #юкос
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