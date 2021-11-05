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12:02 05.11.2021

Кулеба: После исключения Украины из "зеленого списка" тотального закрытия границ ЕС не будет

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Кулеба: После исключения Украины из "зеленого списка" тотального закрытия границ ЕС не будет

После того, как ЕС исключит Украину из "зеленого списка" безопасных для путешествий стран, тотального закрытия границ Евросоюза для украинцев не будет, поскольку это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сберечь максимальную свободу путешествий для украинцев", - написал Кулеба на странице в Twitter в пятницу.

Ранее журналист Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил, что послы ЕС в пятницу утром решили исключить Украину из рекомендованного ЕС списка безопасных для путешествий стран, который будет оформлен в начале следующей недели.

 

Теги: #ес #кулеба #коронавирус
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