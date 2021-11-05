Киевские правоохранители провели обыски в теневом офисе подрядных компаний, причастных к строительству Подольского моста

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в помещении теневого офиса группы компаний, причастных к покушению на хищение более 3 млрд грн при строительстве Подольского мостового перехода через Днепр в г. Киеве, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в пятницу.

"Следствием установлено, что между КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и ООО "Инвестиционно-строительная компания "Укрбуд" был заключен договор выполнения проектных и изыскательских работ по объекту: "Строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве" (Коррекция). В дальнейшем ООО "ИСК "Укрбуд" на условиях субподряда привлекло к выполнению работ ООО "Международный проектный институт", которым фактически и велись работы по разработке проектной документации по объекту", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что, преследуя цель присвоения более 3 млрд грн бюджетных средств, с целью подписания соответствующих актов, согласование которых невозможно без утвержденной экспертным отчетом проектной документации, неустановленными лицами подделана от имени ООО "Международный проектный институт" проектная документация по объекту строительства и подана для прохождение экспертизы в ГП "Укргосстройэкспертиза".

"В связи с этим в помещении теневого офиса компаний, подконтрольных бенефициару компании-генерального подрядчика строительства, проведен обыск и изъяты документы, отражающие противоправную деятельность, 37 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые были привлечены к обналичиванию средств, носители информации и другие доказательства, имеющие значение для уголовного производства", - подчеркивают в прокуратуре.

Там отмечают, что с целью предотвращения и предупреждения безосновательного завладения средствами местного бюджета в размере более 3 млрд грн в помещении ГП "Укргосстройэкспертиза" накануне также был проведен обыск и изъята поддельная проектная документация.

"В настоящее время в уголовном производстве проводятся экспертизы. Следствие продолжается", - резюмируют правоохранители.