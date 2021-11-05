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11:29 05.11.2021

Сотрудники будут обжаловать в судах обязывающие их вакцинироваться от COVID-19 приказы работодателей – юрист

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Сотрудники будут обжаловать в судах обязывающие их вакцинироваться от COVID-19 приказы работодателей – юрист

Наемные работники будут обжаловать в судах внутренние приказы компаний, которые будут отстранять их от работы из-за отсутствия вакцинации от COVID-19, прогнозирует старший партнер юридической фирмы Pravo Garant Надежда Загрия.

"Мы уже видим, что некоторые работодатели уведомляют своих сотрудников, что если они не будут вакцинированы, то их отстранят от работы. Такие приказы можно обжаловать и такие иски уже появляются", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Загрия пояснила, что речь идет о тех категория работников, которые не включены в "карантинный" приказ Минздрава (госслужащие, работники сферы образования), но от которых работодатели требуют наличия вакцинации.

При этом юрист прогнозирует, что работодатели будут превентивно требовать от своих сотрудников прохождения вакцинации, н смотря на то, что по законодательству эти категории работников не обязаны иметь вакцинацию.

Кроме того, Загрия отметила, что Нацполиция, которая будет осуществлять проверки COVID-сертификатов, не имеет полномочий, согласно профильному закону, проверять медицинские данные граждан, в частности посетителей предприятий общественного питания, ТРЦ или транспорта, и граждане могут отказываться предоставлять полиции информацию о своей вакцинации.

"Насколько правомерны действия полиции остается открытым. Скорее всего, полиция будет составлять протоколы, даже если кто-то будет отказываться предоставлять им эту информацию. По моим прогнозам, такие протоколы все-таки будут составлены и направлены в суд", - сказа она.

При этом юрист не берется прогнозировать, как будет развиваться судебная практика по этим вопросам. "В прошлый локдаун суды в основном становились на сторону "нарушителя" и не привлекали граждан к ответственности, если не было чего-то вопиющего. Как правило, суд считал, что неправильно надетая маска - это малозначительное нарушение", - сказала она.

Загрия также напомнила, что по опыту прошлого локдауна, когда не работал транспорт, суды восстанавливали работников, которых увольняли за прогул из-за того, что они не могли доехать на работу. "Тогда суды восстанавливали таких работников и говорили, что работодатели должны принимать во внимание объективные факторы, в том числе неработающий транспорт", - сказала она.

Теги: #юрист #кадры #суд #коронавирус
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