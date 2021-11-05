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10:55 05.11.2021

Контрразведка СБУ разоблачила полковника ВСУ, который имел гражданство РФ и собирал тайные ведомости военного характера

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Контрразведка СБУ разоблачила полковника ВСУ, который имел гражданство РФ и собирал тайные ведомости военного характера

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила полковника Вооруженных сил Украины – командира одного из подразделений, секретоносителя с высшей формой допуска, имеющего гражданство РФ и несанкционированно накапливавшего тайные военные документы.

"В ходе обыска по месту жительства военнослужащего обнаружены и изъяты жесткие диски, флеш-носители, мобильные терминалы, ноутбук, на которых хранится информация военного характера, в т.ч. с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями секретных сведений", - сообщает пресс-служба СБУ.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 422 Украины (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрата документов или материалов, содержащих такие сведения) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого установлено наличие у указанного военнослужащего ВСУ контактов с действующими военнослужащими ВС Российской Федерации и жителями временно оккупированной территории АР Крым.

Продолжаются дальнейшие следственные действия, в рамках которых проверяется версия о сборе им вышеупомянутых сведений по заданию спецслужб РФ. Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

Теги: #рф #сбу #агент #контрразведка
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