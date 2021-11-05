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10:11 05.11.2021

Содействие трудоустройству переселенцев должно быть направлено на повышение квалификации, а не на установление квот – замминистра реинтеграции Драганчук

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Содействие трудоустройству переселенцев должно быть направлено на повышение квалификации, а не на установление квот – замминистра реинтеграции Драганчук

Программы по содействию трудоустройству внутренне перемещенных лиц должны быть направлены на повышение уровня квалификации людей, а не на установление квот, считает заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук.

"Проблема с занятостью есть не только у внутренне перемещенных лиц, но переселенцы отличаются от других членов громад тем, что они снимают жилье и тем, что потеряли часть своих профессиональных достижений на неподконтрольной территории. Я не говорю, что должна быть квота по трудоустройству внутренне перемещенных лиц, потому что в первую очередь должны ставить профессионализм. Но для меня важен тот диалог, который мы заложили в Стратегию, относительно социально ответственного бизнеса и поддержки бизнеса внутренне перемещенных лиц… В Стратегии заложен этот механизм, а не о том, что внутренне перемещенные лица должны недобросовестно забирать рабочие места других членов громады", - сказала Драганчук в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли идти речь о квотах на трудоустройство для переселенцев или о стимулировании работодателя нанимать именно переселенцев, замминистра ответила отрицательно.

"Квот быть не должно. В первую очередь это должно касаться самих внутренне перемещенных лиц и помощи им быстрее найти место на рынке труда. Здесь речь идет о перепрофилировании бизнеса и переобучении самих людей", - заявила она.

По словам Драганчук, задача министерства – создать условия для переселенцев, чтобы они получили достаточный уровень квалификации.

"И когда будет стоять выбор между внутренне перемещенным лицом и другим представителем, чтобы предпочтение было отдано переселенцу, и не потому, что он внутренне перемещенный, а потому что он специалист высокого уровня", - объяснила она.

Как сообщалось, 28 октября Кабинет министров Украины одобрил Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц и план внедрения среднесрочных решений по внутреннему перемещению на период на период до 2024 года. Среди прочего Стратегия предполагает создание программ по содействию трудоустройству перемещенных лиц.

Теги: #трудоустройство #переселенцы #драганчук #минреинтеграции
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