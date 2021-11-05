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09:36 05.11.2021

Подключение к теплоснабжению жилого сектора в Украине составляет почти 90%, а объектов социальной сферы - и около 85%, заявляют власти

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Подключение к теплоснабжению жилого сектора в Украине составляет почти 90%, а объектов социальной сферы - и около 85%, заявляют власти

Подключение к теплоснабжению жилого сектора в Украине составляет почти 90%, а объектов социальной сферы - и около 85%, заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

"На данный момент завершается подключение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры к теплоснабжению… По состоянию на сегодня показатель подключения к теплу, согласно данным областных государственных администраций, составляет почти 90% в жилом секторе и около 85% на объектах социальной сферы", - сказал Чернышев на брифинге о прохождении отопительного сезона в регионах в пятницу в Киеве.

В частности, подключение к теплоснабжению в жилых домах в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областей прошло практически на 100%.

"В остальных областях этот показатель составляет в среднем более 90%. А Запорожская и Николаевская области подключили две третьих своих объектов. Херсонская и Одесская – меньше половины своих жилых домов", - рассказал министр.

Теги: #минразвития_громад #отопление #чернышев
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