Подключение к теплоснабжению жилого сектора в Украине составляет почти 90%, а объектов социальной сферы - и около 85%, заявляют власти

Подключение к теплоснабжению жилого сектора в Украине составляет почти 90%, а объектов социальной сферы - и около 85%, заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

"На данный момент завершается подключение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры к теплоснабжению… По состоянию на сегодня показатель подключения к теплу, согласно данным областных государственных администраций, составляет почти 90% в жилом секторе и около 85% на объектах социальной сферы", - сказал Чернышев на брифинге о прохождении отопительного сезона в регионах в пятницу в Киеве.

В частности, подключение к теплоснабжению в жилых домах в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областей прошло практически на 100%.

"В остальных областях этот показатель составляет в среднем более 90%. А Запорожская и Николаевская области подключили две третьих своих объектов. Херсонская и Одесская – меньше половины своих жилых домов", - рассказал министр.