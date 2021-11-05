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08:58 05.11.2021

Ермак презентовал новый канал для донесения информации о деятельности власти

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Ермак презентовал новый канал для донесения информации о деятельности власти

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак презентовал информационный бюллетень OPEN Digest, который станет новым каналом для донесения информации о деятельности Владимира Зеленского и украинской власти, сообщила пресс-служба главы государства.

"Это – новая платформа, новый канал коммуникации. Как говорил Сократ, заговори, чтобы я тебя увидел. Это выражение очень актуально, потому что мы чувствуем, что сегодня мир недостаточно информирован о том, что происходит в Украине, как работает команда президента", – отметил Ермак во время онлайн-презентации дайджеста.

По его словам, в Украине проводятся беспрецедентные реформы, несмотря на продолжающееся восьмой год противостояние российским наемникам за возвращение своих территорий.

Ермак отметил, что OPEN Digest направлен, прежде всего, на информирование работников дипломатических миссий, украинской общины в других странах, журналистов, международных партнеров. В то же время, на рассылку могут подписаться все желающие.

Как отмечается, бюллетень будет содержать информацию о главных событиях, сообщать о важных реформах, визитах и ​​встречах руководства государства с международными партнерами.

"Мы хотели бы сегодня положить начало этому проекту и расставить все точки, чтобы действительно и в Украине, и за ее пределами слышали правду", – сказал глава ОП.

Ермак призвал украинских дипломатов внимательно пересматривать OPEN Digest и предоставлять свои предложения по улучшению коммуникации как внутри Украины, так и снаружи.

"Надо не молчать. От каждого представителя нашей страны за рубежом зависит, какое впечатление складывается об Украине и о том, что происходит", – подчеркнул он.

Также заместитель руководителя Офиса главы государства Андрей Сибига отметил, что получение объективных оперативных и профессиональных данных во время информационного общества имеет исключительное значение.

"В таких условиях OPEN Digest может выступать как первоисточником полезной и объективной информации, так и важным дополнительным информканалом", - убежден он.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что дайджест является коммуникационным средством в деятельности представителей иностранных дипломатических учреждений Украины.

"Нужно, чтобы этот дайджест оказался у каждого иностранного дипломата, представителя государственной службы страны аккредитации или международной организации, который занимается Украиной, у каждого интересующегося Украиной эксперта страны вашей аккредитации", – цитирует пресс-служба президента слова Кулебы.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что представители дипломатических учреждений также должны активно популяризировать этот коммуникационный продукт в стране аккредитации.

"Министерство иностранных дел поможет разработать версии дайджеста на других языках, чтобы мы более акцентированно работали с региональными аудиториями, и мы сможем совместно наладить эту работу", – отметил министр.

Теги: #информканал #презентация #украина #ермак
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